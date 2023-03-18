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36 минут назад

Стало известно, сколько Ивлеева заработала на чипсах и газировке

Ирина Лебедева

Настя Ивлеева (по документам – Анастасия Узенюк) имеет бизнес по производству чипсов «Изи пизи» и глазированных напитков. У блогера контрольная доля в компании «Коленки пчелы» - 45%, у ее компаньонов – по 27, 5.

Стало известно, сколько Ивлеева заработала на чипсах и газировке
Фото: ТелеграмТелеграм

Компаньоны у Ивлеевой с большим опытом - Виталиус Паулюс был генеральным директором алкодистрибутора Bacardi Rus и вице-президентом по маркетингу в «Данон Россия». Алексей Клочков был топ-менеджером в «Пятерочках» и «Дикси». За 2022 год компания задекларировала выручку в 445 миллионов рублей. А чистая выручка составила 37 миллионов.

Как рассказала «Комсомольская Правда», после того, как в 2020 году Ивлеева добилась прекрасных результатов в рекламе Lay’s и Pepsi в 2020 году, ее нынешние партнеры увидели в блогере-миллионнике большой потенциал. У Насти 20 миллионов подписчиков в социальных сетях.

Ранее Ивлеева высказалась о постановочных элементах в романтическом шоу со своим участием «Сердце Ивлеевой», которое выходило на канале «Пятница!». Телеведущая заявила, что в программе был элемент шоу. По ее словам, на проекте работали психологи, которые помогали создавать конфликтные ситуации между участниками, чтобы зрителям было интересно смотреть проект.

Шоу-бизнес,Алексей Клочков,Дикси,
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