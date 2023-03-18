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1 час назад

Бабкина рассказала о новых телешоу

Ирина Лебедева

Надежда Бабкина анонсировала шоу «Модный vs Народный», ведущими которого будут она и стилист Владислав Лисовец. Подробностями она поделилась с журналистами РИА Новости

Бабкина рассказала о новых телешоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ждите удивительных человеческих историй, которыми будут делиться героини программы, совершенно невероятных перевоплощений, происходящих буквально на ваших глазах, модных советов, которыми щедро будут делиться со зрителями наши независимые модные эксперты и счастливого финала, потому что каждая героиня покидает съемочную площадку с улыбкой и слезами счастья», — рассказала Бабкина.

Давать оценку результату преображения будут эксперты, их 12. Среди них – телеведущие ведущие Таша Строгая и Аврора, дизайнер Мария Цигаль, модель Диляра Ларина и другие.

Бабкина отметила, что в этот же день зрители могут увидеть ее и в другом телешоу. Состоится премьера второго сезона «Страны талантов», где Надежда является одним из судей, оценивающих различные дарования людей из разных районов страны.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич добавил в список тех, кому запрещён въезд в страну Надежду Бабкину, Ярослава Дронова (более известен как Shaman), Вячеслава Манучарова, Александра Маршала, Станислава Старовойтова и еще более 30 человек.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,Таша Строгая,Александр Маршал,Вячеслав Манучаров,Надежда Бабкина,
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