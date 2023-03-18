Бабкина рассказала о новых телешоу

Надежда Бабкина анонсировала шоу «Модный vs Народный», ведущими которого будут она и стилист Владислав Лисовец. Подробностями она поделилась с журналистами РИА Новости

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«Ждите удивительных человеческих историй, которыми будут делиться героини программы, совершенно невероятных перевоплощений, происходящих буквально на ваших глазах, модных советов, которыми щедро будут делиться со зрителями наши независимые модные эксперты и счастливого финала, потому что каждая героиня покидает съемочную площадку с улыбкой и слезами счастья», — рассказала Бабкина.

Давать оценку результату преображения будут эксперты, их 12. Среди них – телеведущие ведущие Таша Строгая и Аврора, дизайнер Мария Цигаль, модель Диляра Ларина и другие.

Бабкина отметила, что в этот же день зрители могут увидеть ее и в другом телешоу. Состоится премьера второго сезона «Страны талантов», где Надежда является одним из судей, оценивающих различные дарования людей из разных районов страны.