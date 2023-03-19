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1 час назад

Шэрон Стоун потеряла половину денег из-за банковских проблем

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса Шэрон Стоун расплакалась на фандрайзинговом вечере Фонда исследования рака груди, произнося речь с просьбой жертвовать деньги на подобные исследования. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Шэрон Стоун потеряла половину денег из-за банковских проблем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стоун сообщила, что наступило нестабильное финансовое время, и в настоящее время не каждый готов выписать чек.

«Нужна смелость, я же знаю, что происходит. Я только что потеряла половину своих денег из-за банковских проблем, но я все-таки здесь», — отметила актриса.

Издание предположило, что речь идет о банкротстве американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом стало известно 11 марта.

Silicon Valley Bank является крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. Он находился на 16-м месте по величине среди банков Соединенных Штатов и был одним из самых узнаваемых кредиторов в отрасли технологических стартапов. В прошлом году SVB оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.

Шоу-бизнес,Шэрон Стоун,
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