Шэрон Стоун потеряла половину денег из-за банковских проблем

Американская актриса Шэрон Стоун расплакалась на фандрайзинговом вечере Фонда исследования рака груди, произнося речь с просьбой жертвовать деньги на подобные исследования. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Стоун сообщила, что наступило нестабильное финансовое время, и в настоящее время не каждый готов выписать чек.

«Нужна смелость, я же знаю, что происходит. Я только что потеряла половину своих денег из-за банковских проблем, но я все-таки здесь», — отметила актриса.

Издание предположило, что речь идет о банкротстве американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом стало известно 11 марта.