Актер Мадянов объяснил, как Вайкуле смогла сделать карьеру

«Молодой эстонский певец Яак Йоала спел две песни – и все. И мог всю жизнь на них зарабатывать, гастролируя в СССР. И миллионы, полные залы. Даже акцент твой прощали. А если бы не Советский Союз? Ну хорошо, стал ты национальным эстонским певцом, спел одну песню – на следующий день пиши следующую песню, потому что эту уже все слышали. Люди пришли в один клуб, всей Эстонией, послушали – все», - объяснил артист.