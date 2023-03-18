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1 час назад

Актер Мадянов объяснил, как Вайкуле смогла сделать карьеру

Ирина Лебедева

Заслуженный артист России, четырежды лауреат премии «Ника» Роман Мадянов напомнил Лайме Вайкуле, почему она смогла стать популярной в СССР. Об этом пишет aif.ru.

Актер Мадянов объяснил, как Вайкуле смогла сделать карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тебя как национальную единицу выбрало Политбюро, а потом народ тебя полюбил. В то время сидящим наверху людям показывали фотографии, и они решали: вот из этой можно что-то сделать, а эта не годится. Так и Вайкуле выбирали», - рассказал он.

Также Мадянов привел пример карьеры еще одного прибалтийского исполнителя.

«Молодой эстонский певец Яак Йоала спел две песни – и все. И мог всю жизнь на них зарабатывать, гастролируя в СССР. И миллионы, полные залы. Даже акцент твой прощали. А если бы не Советский Союз? Ну хорошо, стал ты национальным эстонским певцом, спел одну песню – на следующий день пиши следующую песню, потому что эту уже все слышали. Люди пришли в один клуб, всей Эстонией, послушали – все», - объяснил артист.

При этом Мадянов отметил, что прибалтийские певцы всегда жили лучше российских.

«Всегда больше давалось республикам, чем Центральной России. Россия гораздо беднее жила. Всё шло в союзные республики».

Ранее Лайма Вайкуле дала скандальное интервью, после которого все начали с насмешкой говорить о ее завышенной самооценке. Певица заявила, что еще в годы СССР «кормила всю Россию».

Шоу-бизнес,Роман Мадянов,Лайма Вайкуле,
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