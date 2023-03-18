Актер Мадянов объяснил, как Вайкуле смогла сделать карьеру

Заслуженный артист России, четырежды лауреат премии «Ника» Роман Мадянов напомнил Лайме Вайкуле, почему она смогла стать популярной в СССР. Об этом пишет aif.ru.
«Тебя как национальную единицу выбрало Политбюро, а потом народ тебя полюбил. В то время сидящим наверху людям показывали фотографии, и они решали: вот из этой можно что-то сделать, а эта не годится. Так и Вайкуле выбирали», - рассказал он.
Также Мадянов привел пример карьеры еще одного прибалтийского исполнителя.
«Молодой эстонский певец Яак Йоала спел две песни – и все. И мог всю жизнь на них зарабатывать, гастролируя в СССР. И миллионы, полные залы. Даже акцент твой прощали. А если бы не Советский Союз? Ну хорошо, стал ты национальным эстонским певцом, спел одну песню – на следующий день пиши следующую песню, потому что эту уже все слышали. Люди пришли в один клуб, всей Эстонией, послушали – все», - объяснил артист.
При этом Мадянов отметил, что прибалтийские певцы всегда жили лучше российских.
«Всегда больше давалось республикам, чем Центральной России. Россия гораздо беднее жила. Всё шло в союзные республики».
Ранее Лайма Вайкуле дала скандальное интервью, после которого все начали с насмешкой говорить о ее завышенной самооценке. Певица заявила, что еще в годы СССР «кормила всю Россию».