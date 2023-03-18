Бедрос Киркоров стал продюсером шоу для сына

Бедрос Киркоров в последнее время был вынужден много сил и внимания отдавать проблемам со здоровьем. 90-летний артист долго восстанавливался от сердечной болезни, а потом попал в клинику с тяжелым бронхитом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Но сейчас Киркоров-старший чувствует себя неплохо и принял участие в премьере нового телешоу. Об этом рассказывает издание vokrug.tv.

На телеканале «Россия» стартовал музыкальный проект «Моя мелодия» с Николаем Басковым в роли ведущего. В первом выпуске свою «тайную песню» услышал и Филипп Киркоров.

Бедрос Филиппович устроил для сына сюрприз. Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко и Ирина Дубцова исполнили микс из песен «Атлантида», «Жестокая любовь», «Сердце в 1000 свечей», «Снег», «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный» и «Я за тебя умру». Появился на сцене и отец короля отечественной поп-музыки.

.. «Я папу в таком праздничном наряде не видел даже на его юбилейном концерте. Я в шоке!» — эмоционально прокомментировал выступление Киркоров-младший.