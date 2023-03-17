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43 минуты назад

Ольга Серябкина улетела из России

Мослента

О своем отлете из России сообщила в личном Telegram-канале певица Ольга Серябкина. Она отправилась в Дубай.

Ольга Серябкина улетела из России
Фото: МослентаМослента

«Мама, я в Дубае! Решила, что вместо того, чтобы пить витамин D, лучше поехать и принять солнечные ванны», — написала Серябкина.

К посту она прикрепила серию снимков в ультракоротком топе.

«А в Дубае можно женщине в таком виде ходить?» — задался вопросом один из юзеров.

Но большинство подписчиков артистки одобрили ее внешний вид и решение отдохнуть.

Ранее о своем отлете из России сообщила популярная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович. Она опубликовала видео из отпуска на Мальдивах.

Шоу-бизнес,Ольга Серябкина,Анна Семенович,
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