Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем

«Мелатонин не помогает, отпуска у меня нет, под фильмы не засыпаю, чаи из ромашки не помогают, реально валюсь с ног, есть не могу, сил нет. Но знаю, что приеду домой и просто не усну», — рассказала Бузова. Ведущая предположила, что ее организм истощен от усталости и стресса.