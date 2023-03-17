В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
17 минут назад

Экс-жена Моргенштерна Дилара призналась, что развод хорошо повлиял на ее карьеру

Газета.Ruиещё 1

Блогер Дилара Зинатуллина опровергла слухи о том, что развод с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) негативно повлиял на ее заработок. Подробности расставания она озвучила в интервью на YouTube-канале Анастасии Анисимовой.

Экс-жена Моргенштерна Дилара сделала признание после развода
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Как бы это ни звучало, но в этом плане [развод] отразился хорошо. Потому что есть все-таки у этого молодого человека проблемки — и они отражаются на людях рядом с ним. Сейчас с этим все намного проще и спокойнее. Я имею в виду с рекламой, с контрактами. Но я не могу не упомянуть тот факт, что, когда мы были вместе, он, конечно, обеспечивал меня, дарил дорогие подарки. Этого у него не отнять», — призналась Дилара.

Дилара также поблагодарила бывшего возлюбленного за опыт, который сделал ее сильнее:

«На самом деле, он очень много что мне дал. Практически все, что я сейчас имею, это по большей части его заслуга».

В июне 2021 года Дилара сделала предложение руки и сердца Моргенштерну, и спустя три месяца после помолвки пара сыграла свадьбу. В апреле 2022 года пара распалась.

Шоу-бизнес,Анастасия Анисимова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий