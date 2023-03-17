Экс-жена Моргенштерна Дилара сделала признание после развода

«Как бы это ни звучало, но в этом плане [развод] отразился хорошо. Потому что есть все-таки у этого молодого человека проблемки — и они отражаются на людях рядом с ним. Сейчас с этим все намного проще и спокойнее. Я имею в виду с рекламой, с контрактами. Но я не могу не упомянуть тот факт, что, когда мы были вместе, он, конечно, обеспечивал меня, дарил дорогие подарки. Этого у него не отнять», — призналась Дилара.