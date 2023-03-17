Звезда Comedy Woman рассказала о постыдном случае с Малышевой

«Малышева подходит такая, а у нее же свита, вот этот ГермГерман Шаевич [Гандельман] (врач-кардиолог, коллега телеведущей по программе «Жить здорово!» — прим. «Ленты.ру»). Вот эта вся свита за ней идет. Она же ведь такая. Шаг влево, шаг вправо — расстрел. (...) И она [говорит:] "Мариночка, я вас обожаю. Вы такая потешная. Я прям хохочу, как вас включаю". Я говорю: "А я [хохочу], вас когда включаю"», — вспомнила Федункив.