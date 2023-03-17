Пугачева посетила концерт Манижи в мрачном образе

Певица Алла Пугачева больше года живет в Израиле. Там артистка старается вести активную светскую жизнь. Исполнительница часто посещает концерты своих коллег.
Вот и сейчас Примадонна стала гостьей на выступлении Манижи, которое прошло в Тель-Авиве. На официальной странице поклонников Пугачевой появился снимок, который был сделан до концерта молодой певицы.
Алла пришла на мероприятие в мрачном образе — в черных штанах, кофте и плаще. В свой наряд Примадонна добавила массивное украшение и очки.
Некоторые пользователи Сети назвали певицу бунтаркой и рок-звездой. «А ей идет черный, 'Выглядит стильно», «Хороша чертовка» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявили они в комментариях.