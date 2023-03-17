Пугачева посетила концерт Манижи в мрачном образе

Певица Алла Пугачева больше года живет в Израиле. Там артистка старается вести активную светскую жизнь. Исполнительница часто посещает концерты своих коллег.

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Вот и сейчас Примадонна стала гостьей на выступлении Манижи, которое прошло в Тель-Авиве. На официальной странице поклонников Пугачевой появился снимок, который был сделан до концерта молодой певицы.

Алла пришла на мероприятие в мрачном образе — в черных штанах, кофте и плаще. В свой наряд Примадонна добавила массивное украшение и очки.

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