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1 час назад

Пугачева посетила концерт Манижи в мрачном образе

WomanHit.ru

Певица Алла Пугачева больше года живет в Израиле. Там артистка старается вести активную светскую жизнь. Исполнительница часто посещает концерты своих коллег.

Пугачева посетила концерт Манижи в мрачном образе
Фото: соцсетисоцсети

Вот и сейчас Примадонна стала гостьей на выступлении Манижи, которое прошло в Тель-Авиве. На официальной странице поклонников Пугачевой появился снимок, который был сделан до концерта молодой певицы.

Алла пришла на мероприятие в мрачном образе — в черных штанах, кофте и плаще. В свой наряд Примадонна добавила массивное украшение и очки.

соцсети

Некоторые пользователи Сети назвали певицу бунтаркой и рок-звездой. «А ей идет черный, 'Выглядит стильно», «Хороша чертовка» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявили они в комментариях.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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