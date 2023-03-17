Айза заявила, что блоггинг убил музыкальную индустрию

Бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о своем отношении к блогерам в музыкальной индустрии.

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Айза негативно высказалась об интернет-звездах, пытающихся преуспеть в сферах, где не разбираются. По мнению бывшей жены рэпера Гуфа, блоггинг убил музыкальную индустрию. Также бизнесвумен считает, что это портит репутацию экспертов и профессионалов своего дела.

«У артистов, певцов есть талант. У бизнесменов есть образование и чуйка. Самый большой коллапс изначально произошел, когда блогеры начали быть бизнесменами, певцами, специалистами, экспертами и всеми этими людьми, которыми они быть не могут», — отметила Айза.

Звезда считает, что некоторые блогеры пользуются своей славой недобросовестно и пытаются «выжать» как можно больше денег с аудитории за короткий срок с помощью различных бизнесов. Однако, как заявляет экс-супруга рэпера, эти проекты не проживают долго.