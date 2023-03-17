Исполнительница хита «Твои глаза» Светлана Лобода год назад заявила, что не поддерживает конфликт на Украине, и переехала за границу. Несмотря на антироссийскую позицию, певицу продолжают звать в Россию. Как-то раз ей даже сделали выгодное коммерческое предложение.
«Были люди, которые говорили мне: «Мы сделаем все, чтобы ты чувствовала себя королевой… Мы заплатим столько, сколько нужно, только оставайся», – поделилась Лобода.
На вопрос о возможности возвращения в Россию певица ответила, что навсегда порвала связи с этой страной и больше не планирует выступать в городах РФ.
Звезда украинского происхождения строила карьеру преимущественно в России, и множество ее коллег осталось в Москве. Она рассказала, что не поддерживает с ними связь и общается только с семьей – родители Лободы живут на Украине, а дети находятся с ней в Латвии.
Ранее Светлана Лобода выставила на продажу дом площадью более тысячи квадратных метров, который находится в Московской области, за 650 млн рублей, писало «Федеральное агентство новостей».