Меладзе не смог собрать полный зал на концерте в Израиле

Певцу Валерию Меладзе не удалось собрать полный зал на первом после перерыва концерта в Израиле. Как сообщает «Аргументы и факты», мероприятие состоялось на сцене театра Cinema-city в Беэр-Шеве.

Музыкант представил новую концертную программу, которая была приурочена к 30-летию его карьеры. Зал был рассчитан на 818 мест, однако заполнился он лишь частично — 140 билетов продать не удалось. Стоимость пропусков на мероприятие составляла от 245 до 395 шекелей (от 5150 до 8300 рублей). Позднее зрителям предложили скидку, однако она не спасла ситуацию.

Отметим, что Меладзе удалось превзойти антирекорд Лаймы Вайкуле. В феврале на заключительный концерт в Израиле она также не смогла продать все билеты — на мероприятии были 40 пустых мест.