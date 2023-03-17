В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
24 минуты назад

Меладзе не смог собрать полный зал на концерте в Израиле

Никита Бородкин

Певцу Валерию Меладзе не удалось собрать полный зал на первом после перерыва концерта в Израиле. Как сообщает «Аргументы и факты», мероприятие состоялось на сцене театра Cinema-city в Беэр-Шеве.

Музыкант представил новую концертную программу, которая была приурочена к 30-летию его карьеры. Зал был рассчитан на 818 мест, однако заполнился он лишь частично — 140 билетов продать не удалось. Стоимость пропусков на мероприятие составляла от 245 до 395 шекелей (от 5150 до 8300 рублей). Позднее зрителям предложили скидку, однако она не спасла ситуацию.

Отметим, что Меладзе удалось превзойти антирекорд Лаймы Вайкуле. В феврале на заключительный концерт в Израиле она также не смогла продать все билеты — на мероприятии были 40 пустых мест.

Напомним, что выступая на корпоративе в Дубае, Меладзе продолжил известную украинскую кричалку словами: «Героям слава!». Это попало на видео поклонника, которое позднее распространилось в сети. После этого на музыканта вылилась волна критики, а сам он принес извинения.

Шоу-бизнес,Видео,Валерий Меладзе,Лайма Вайкуле,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий