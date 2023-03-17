В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
47 минут назад

Супруга Гуфа решила обратиться к психотерапевту

runews24.ru

Супруга рэпера Гуфа, модель Юлия Королева, вышла на связь после скандальных выходок возлюбленного и рассказала о возвращении к психологу.

Супруга Гуфа решила обратиться к психотерапевту
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Напомним, музыкант в социальны сетях выставлял довольно неоднозначные ролики. В одном из них он показывал супругу в слезах, Юлия просила вернуть их с дочерью паспорта. Модель хотела вместе с наследницей улететь из Таиланда. Для спасения Алексея в Таиланд экстренно прилетела сестра рэпера, Ольга.

Модели удалось улететь в Россию. Юлия рассказала, что она чувствует себя нормально, но решила пройти курс восстановительных капельниц.

Также, Юлия вернулась к психотерапевту, чтобы помочь себе.

«Я вернулась в психотерапию, позабыв о ней на полтора года. На данный момент у меня нет конкретных вопросов, как раньше, и по состоянию все окей», - рассказала Королева в социальных сетях.

Юлия рассказала, несмотря на жизненные трудности, необходимо сохранять здравый рассудок.

Теперь в планах модели поддерживать свое моральное состояние на протяжении долгого времени.

Шоу-бизнес,Гуф,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий