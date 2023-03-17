Супруга Гуфа решила обратиться к психотерапевту

Супруга рэпера Гуфа, модель Юлия Королева, вышла на связь после скандальных выходок возлюбленного и рассказала о возвращении к психологу.

Напомним, музыкант в социальны сетях выставлял довольно неоднозначные ролики. В одном из них он показывал супругу в слезах, Юлия просила вернуть их с дочерью паспорта. Модель хотела вместе с наследницей улететь из Таиланда. Для спасения Алексея в Таиланд экстренно прилетела сестра рэпера, Ольга.

Модели удалось улететь в Россию. Юлия рассказала, что она чувствует себя нормально, но решила пройти курс восстановительных капельниц.

Также, Юлия вернулась к психотерапевту, чтобы помочь себе.

«Я вернулась в психотерапию, позабыв о ней на полтора года. На данный момент у меня нет конкретных вопросов, как раньше, и по состоянию все окей», - рассказала Королева в социальных сетях.

Юлия рассказала, несмотря на жизненные трудности, необходимо сохранять здравый рассудок.