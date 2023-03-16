Волочкова рассказала о борьбе с депрессией

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что для хорошего самочувствия следует заниматься любимым делом, исполнять его на профессиональном уровне. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

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Балерина пояснила, что в ее жизни был только один «депрессивный фрагмент». Он был вызван отменой концертного тура из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений.

По словам Волочковой, это событие вызвало у нее сильное расстройство, она была вынуждена обратиться за консультацией к психологу.

В настоящее время, подчеркнула балерина, поводов для печали у нее нет, так как снова появилась возможность свободно путешествовать по стране.

По ее оценке, депрессия является тяжелой болезнью, способной привести к очень неприятным последствиям.

Волочкова отметила, что депрессии не подвержены те люди, которые выбрали себе дело по душе, выполняют его профессионально.