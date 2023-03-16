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1 час назад

Волочкова рассказала о своем "депрессивном фрагменте"

Илья Родин

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что для хорошего самочувствия следует заниматься любимым делом, исполнять его на профессиональном уровне. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Волочкова рассказала о борьбе с депрессией
Фото: ТАССТАСС

Балерина пояснила, что в ее жизни был только один «депрессивный фрагмент». Он был вызван отменой концертного тура из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений.

По словам Волочковой, это событие вызвало у нее сильное расстройство, она была вынуждена обратиться за консультацией к психологу.

В настоящее время, подчеркнула балерина, поводов для печали у нее нет, так как снова появилась возможность свободно путешествовать по стране.

По ее оценке, депрессия является тяжелой болезнью, способной привести к очень неприятным последствиям.

Волочкова отметила, что депрессии не подвержены те люди, которые выбрали себе дело по душе, выполняют его профессионально.

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Кроме того, добавила она, необходимо оставаться человеком вне зависимости от того, как складывается жизнь.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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