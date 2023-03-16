Волочкова рассказала о борьбе с депрессией

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что для хорошего самочувствия следует заниматься любимым делом, исполнять его на профессиональном уровне. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Балерина пояснила, что в ее жизни был только один «депрессивный фрагмент». Он был вызван отменой концертного тура из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений.
По словам Волочковой, это событие вызвало у нее сильное расстройство, она была вынуждена обратиться за консультацией к психологу.
В настоящее время, подчеркнула балерина, поводов для печали у нее нет, так как снова появилась возможность свободно путешествовать по стране.
По ее оценке, депрессия является тяжелой болезнью, способной привести к очень неприятным последствиям.
Волочкова отметила, что депрессии не подвержены те люди, которые выбрали себе дело по душе, выполняют его профессионально.
Кроме того, добавила она, необходимо оставаться человеком вне зависимости от того, как складывается жизнь.