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33 минуты назад

Волочкова назвала свой способ борьбы с депрессией

Lenta.ru

47-летняя российская танцовщица, экс-балерина Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, что ее вылечило от депрессии. Свой способ борьбы с этим психическим расстройством она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Волочкова назвала свой способ борьбы с депрессией
Фото: ТАССТАСС

По словам Волочковой, депрессия у нее была лишь однажды из-за отмены ее концертов в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Когда это случилось, мне было очень плохо, я даже обращалась за консультацией к психологу», — призналась звезда.

Артистка заявила, что с тех пор, как она может снова путешествовать с концертами, депрессии у нее нет.

«Запомните, что депрессии не бывает у тех людей, которые занимаются своим любимым делом, исполняют его профессионально, сохраняют лицо и остаются человеком при любых жизненных обстоятельствах», — выразила мнение она.

При этом Волочкова признала, что считает депрессию тяжелой болезнью, способной привести к вредным привычкам и летальному исходу.

Ранее включающий секс и баню необычный метод похудения Анастасии Волочковой оценила врач-диетолог Маргарита Королева. По мнению врача, этот способ можно считать эффективным и безопасным.

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