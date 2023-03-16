От Меладзе потребовали 1,25 млн рублей за отмененный концерт

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск архангельской компании «Твой концерт», которая занималась организацией концерта Валерия Меладзе в Архангельске.
Организаторы потребовали от певца 1,25 млн рублей за отмененный концерт, передает РИА «Новости».
Иск поступил в суд 14 марта, но пока не принят к рассмотрению. Концерт должен был пройти еще в 2022 году, но несколько раз переносился.
Напомним, Меладзе попал в скандал после того, как на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. Поступок артиста раскритиковали в Госдуме.