В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Организаторы отмененного концерта Меладзе в Архангельске потребовали от певца 1,25 млн рублей

Деловая газета "Взгляд"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск архангельской компании «Твой концерт», которая занималась организацией концерта Валерия Меладзе в Архангельске.

От Меладзе потребовали 1,25 млн рублей за отмененный концерт
Фото: ТАССТАСС

Организаторы потребовали от певца 1,25 млн рублей за отмененный концерт, передает РИА «Новости».

Иск поступил в суд 14 марта, но пока не принят к рассмотрению. Концерт должен был пройти еще в 2022 году, но несколько раз переносился.

Напомним, Меладзе попал в скандал после того, как на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. Поступок артиста раскритиковали в Госдуме.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,Госдума,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий