Константин Богомолов подарил Собчак кольцо за 3,9 млн рублей

Режиссер Константин Богомолов подарил дорогостоящее украшение жене Ксении Собчак. Об этом сообщает РБК. Собчак похвасталась в социальных сетях кольцом с изумрудами от бренда Parure Atelier.
По данным издания, украшение стоит 3 млн 870 тыс. рублей. Отмечается, что оно также инкрустировано бриллиантами и изумрудами огранки "кушон". Богомолов вручил подарок через несколько дней после Международного женского дня.
"Муж ненавидит 8 Марта и весь этот буйный флешмоб в ленте под названием "Чей мужик больше букет домой притащит". Зато как же приятно, что через пару дней сделал мне такой потрясающий подарок — кольцо от любимого бренда, о котором я так мечтала", - поделилась Собчак.
Ранее актриса Мария Голубкина заявила, что никогда не будет работать с Богомоловым.