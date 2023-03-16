Константин Богомолов подарил Собчак кольцо за 3,9 млн рублей

"Муж ненавидит 8 Марта и весь этот буйный флешмоб в ленте под названием "Чей мужик больше букет домой притащит". Зато как же приятно, что через пару дней сделал мне такой потрясающий подарок — кольцо от любимого бренда, о котором я так мечтала", - поделилась Собчак.