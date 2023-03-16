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1 час назад

Константин Богомолов подарил Собчак кольцо за 3,9 млн рублей

Газета.Ru

Режиссер Константин Богомолов подарил дорогостоящее украшение жене Ксении Собчак. Об этом сообщает РБК. Собчак похвасталась в социальных сетях кольцом с изумрудами от бренда Parure Atelier.

Константин Богомолов подарил Собчак кольцо за 3,9 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, украшение стоит 3 млн 870 тыс. рублей. Отмечается, что оно также инкрустировано бриллиантами и изумрудами огранки "кушон". Богомолов вручил подарок через несколько дней после Международного женского дня.

"Муж ненавидит 8 Марта и весь этот буйный флешмоб в ленте под названием "Чей мужик больше букет домой притащит". Зато как же приятно, что через пару дней сделал мне такой потрясающий подарок — кольцо от любимого бренда, о котором я так мечтала", - поделилась Собчак.

Ранее актриса Мария Голубкина заявила, что никогда не будет работать с Богомоловым.

Шоу-бизнес,Мария Голубкина,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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