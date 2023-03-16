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14 минут назад

На Бали отменили концерт Гребенщикова*

Никита Бородкин

Концерт российского исполнителя Бориса Гребенщикова (признан в России иноагентом) на Бали отменили. Об этом сообщает «Слово и Дело».

На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступление должно было состояться 23 марта. Зрители могут сдать билеты и вернуть за них деньги. Новая дата выступления Гребенщикова* станет известна позднее. Что стало причиной отмены концерта не уточняется.

Отметим, что это уже не первая отмена выступлений российских исполнителей на Бали за последние дни. 15 марта стало известно о переносе выступления группы Little Big. Их концерт должен был состояться 16 марта, однако по «техническим причинам» музыканты сдвинули мероприятие на 8 апреля. Все ранее купленные билеты продолжат действовать.

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В социальных сетях поклонники коллектива негативно восприняли перенос и столь позднее уведомление об этом. Некоторые фанаты решили прилететь на Бали специально ради мероприятия.

* Признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Шоу-бизнес,Борис Гребенщиков,
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