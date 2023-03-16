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53 минуты назад

Голубкина раскритиковала мужа Собчак Богомолова

Никита Бородкин

Актриса Мария Голубкина объяснила, почему не работает с режиссером Константином Богомоловым. В YouTube-шоу «Лера в большом городе» она заявила, что считает супруга журналистки Ксении Собчак непрофессиональным человеком.

Голубкина раскритиковала мужа Собчак Богомолова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Потому что он непрофессиональный человек, он профессию не знает. Да, я так думаю, и не только я так думаю. Король-то голый!», — заявила Голубкина.

Она отметила, что Богомолов не умеет работать с актерами. Кроме того, режиссеру не удалось поставить в театре элементарную французскую пьесу — по мнению актрисы, ее невозможно было смотреть.

Напомним, что Константин Богомолов возглавляет Театр на Малой Бронной с 2019 года. В конце 2022 года он хвастался финансовыми успехами учреждения — по его словам, все сотрудники получили 13-ю зарплату. Кроме того, режиссер считает, что под его руководством театр стал одним из главных драматических театров России.

Шоу-бизнес,Мария Голубкина,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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