Голубкина раскритиковала мужа Собчак Богомолова

Актриса Мария Голубкина объяснила, почему не работает с режиссером Константином Богомоловым. В YouTube-шоу «Лера в большом городе» она заявила, что считает супруга журналистки Ксении Собчак непрофессиональным человеком.

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«Потому что он непрофессиональный человек, он профессию не знает. Да, я так думаю, и не только я так думаю. Король-то голый!», — заявила Голубкина.

Она отметила, что Богомолов не умеет работать с актерами. Кроме того, режиссеру не удалось поставить в театре элементарную французскую пьесу — по мнению актрисы, ее невозможно было смотреть.