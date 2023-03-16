Вупи Голдберг извинилась за упоминание цыган

«Достигая определенного возраста, вы пользуетесь словами, которые узнали еще ребенком, которые помните давно, это я сделала сегодня и не должна была. Я должна была чуть лучше подумать над своими словами, но не сделала этого и должна была сказать «обманули», а я сказала другое слово, и мне очень, очень жаль», — сказала она.