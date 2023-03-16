Вупи Голдберг извинилась за упоминание цыган

Актриса и телеведущая Вупи Голдберг извинилась за негативное упоминание цыган в передаче The View. Об этом сообщает The Sun.
Она обсуждала экс-президента США Дональда Трампа, о котором порноактриса Сторми Дэниелс заявляла, что он состоял в отношениях с ней и заплатил ей $130 тыс. за молчание.
«Люди, которые все еще верят, что его обцыганили на выборах, поверят и в то, что он достаточно переживал о своей жене, чтобы вынуть эти деньги из собственного кармана», — сказала она.
В соцсетях Голдберг раскритиковали за стереотипные представления о цыганах. В официальном Twitter передачи после этого появилось заявление ведущей.
«Достигая определенного возраста, вы пользуетесь словами, которые узнали еще ребенком, которые помните давно, это я сделала сегодня и не должна была. Я должна была чуть лучше подумать над своими словами, но не сделала этого и должна была сказать «обманули», а я сказала другое слово, и мне очень, очень жаль», — сказала она.
Ранее Вупи Голдберг оправдалась за скандальные заявления о холокосте.