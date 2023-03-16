В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
27 минут назад

Вупи Голдберг извинилась за упоминание цыган

Газета.Ru

Актриса и телеведущая Вупи Голдберг извинилась за негативное упоминание цыган в передаче The View. Об этом сообщает The Sun.

Вупи Голдберг извинилась за упоминание цыган
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она обсуждала экс-президента США Дональда Трампа, о котором порноактриса Сторми Дэниелс заявляла, что он состоял в отношениях с ней и заплатил ей $130 тыс. за молчание.

«Люди, которые все еще верят, что его обцыганили на выборах, поверят и в то, что он достаточно переживал о своей жене, чтобы вынуть эти деньги из собственного кармана», — сказала она.

В соцсетях Голдберг раскритиковали за стереотипные представления о цыганах. В официальном Twitter передачи после этого появилось заявление ведущей.

«Достигая определенного возраста, вы пользуетесь словами, которые узнали еще ребенком, которые помните давно, это я сделала сегодня и не должна была. Я должна была чуть лучше подумать над своими словами, но не сделала этого и должна была сказать «обманули», а я сказала другое слово, и мне очень, очень жаль», — сказала она.

Ранее Вупи Голдберг оправдалась за скандальные заявления о холокосте.

Шоу-бизнес,Вупи Голдберг,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий