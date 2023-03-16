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21 минуту назад

Буйнов обратился к прооперированному Розенбауму

News.ru

Певец Александр Буйнов на премьере спектакля Аллы Духовой «Инзенайт» в разговоре с NEWS.ru обратился к народному артисту России Александру Розенбауму, который перенес экстренную операцию. Буйнов напомнил исполнителю о работе врачом и пожелал беречь здоровье.

Буйнов обратился к прооперированному Розенбауму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сань, Саня, Александр, ну ты люби себя, в конце концов. Ты же врач скорой помощи, а получается сапожник без сапог, что ли. Он очень любит народ, публику, концерты давать, забывая о своем здоровье. Пожелаем ему здоровья. Я когда-то придумал такой афоризм: деревья умирают стоя, а артист на сцене, — сказал Буйнов.

По данным Telegram-канала «112», Розенбаум 14 марта обратился к медикам с жалобой на боли в ноге. В ходе обследования у него обнаружили тромб. Продюсер певца Белла Купсина подтвердила, что музыканта прооперировали в Красноярске, где артист вечером 13 марта выступал с сольным концертом.

Накануне Розенбаума выписали из больницы в Красноярске, сообщила NEWS.ru его продюсер Белла Купсина. По ее словам, музыкант находится в хорошей форме.

В 2021 году Розенбаум находился в одной из московских клиник, где перенес сложную операцию.

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