Буйнов обратился к прооперированному Розенбауму

Сань, Саня, Александр, ну ты люби себя, в конце концов. Ты же врач скорой помощи, а получается сапожник без сапог, что ли. Он очень любит народ, публику, концерты давать, забывая о своем здоровье. Пожелаем ему здоровья. Я когда-то придумал такой афоризм: деревья умирают стоя, а артист на сцене, — сказал Буйнов.