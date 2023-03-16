Рустам Солнцев заявил, что Джиган переспал с его подругой за деньги

«А вообще, говорить о том, что Джиган гуляет, странно. Он и раньше гулял и изменял Самойловой. Эти факты общеизвестны. Моя подруга – Эрика, он посещал ее неоднократно и платил деньги за секс», — утверждает Солнцев.