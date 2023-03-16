Рустам Солнцев заявил, что Джиган переспал с его подругой за деньги

Блогер и экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявил, что Джиган всегда изменял Оксане Самойловой.
«А вообще, говорить о том, что Джиган гуляет, странно. Он и раньше гулял и изменял Самойловой. Эти факты общеизвестны. Моя подруга – Эрика, он посещал ее неоднократно и платил деньги за секс», — утверждает Солнцев.
Блогер призвал семью Джигана и Самойловой перестать выносить на публику проблемы в семье.
Шоумен считает, что многочисленные посты жены рэпера в соцсетях — это «колхознейший пиар». Солнцев посоветовал супругам огородить от происходящего своих детей.