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47 минут назад

Обнаженную Водонаеву в бассейне сравнили с Анджелиной Джоли

Мослента

Российская телеведущая Алена Водонаева опубликовала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографии, на которых она изображена без одежды и макияжа. Снимки восхитили пользователей сети, Водонаеву сравнили с американской кинозвездой.

Обнаженную Водонаеву в бассейне сравнили с Анджелиной Джоли
Фото: МослентаМослента

«Мать Гренделя из "Беовульфа"», — написал один из них.

Он намекнул на фильм режиссера Роберта Земекиса «Беовульф», снятый по одноименной англо-саксонской поэме раннего Средневековья. В анимационном фильме мать чудища Гренделя жила в озере. Моделью для компьютерного персонажа стала актриса Анджелина Джоли.

«Уникальная», «Очень крутая», «Ну что за богиня», «Естественная бесподобная красавица», «Как можно быть такой нереальной?» — прокомментировали публикацию другие юзеры.

На серии фото журналистка позирует в бассейне. На одном из снимков видно, что Водонаева плавает без купальника.

Ранее телеведущая поделилась видеозаписью откровенных танцев в бикини и накинутом поверх него прозрачном платье с разрезом.

Шоу-бизнес,Роберт Земекис,Анджелина Джоли,Алена Водонаева,
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