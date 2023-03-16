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1 час назад

Назаров заявил о «не самых хороших поступках» Табакова

Мария Иванова

Актер Дмитрий Назаров рассказал, что Олег Табаков совершал «не самые хорошие поступки», но не был «соглашенцем». Об этом Назаров заявил в интервью Катерине Гордеевой (признана в России иностранным агентом).

Назаров заявил о «не самых хороших поступках» Табакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Назаров отметил, что «соглашенцем» Табакова иногда называют люди из нетеатральной среды.

«Я то немножко лучше знаю Табакова, чем эти все люди. <…> Это был умница. Да, он совершал некие поступки, о которых люди, которые мне пишут, даже знать не знают. Внутритеатральные, в своей школе, где он преподавал. Неважно. Он совершал не самые хорошие, с моей точки зрения, поступки», - сказал актер.

В то же время Табаков умел «сводить, хитрить» для выхода из сложной ситуации, подчеркнул Назаров.

В середине января 2023 года Назарова и его жену, актрису Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. В театре заявили, что у Назарова состоялся разговор с худруком театра Константином Хабенским, после этой беседы было принято решение об увольнении артистов.

СМИ писали, что причиной стала публичная критика Назаровым российской спецоперации на Украине.

Шоу-бизнес,Катерина Гордеева,Ольга Васильева,Дмитрий Назаров,Олег Табаков,Константин Хабенский,
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