Назаров заявил о «не самых хороших поступках» Табакова

«Я то немножко лучше знаю Табакова, чем эти все люди. <…> Это был умница. Да, он совершал некие поступки, о которых люди, которые мне пишут, даже знать не знают. Внутритеатральные, в своей школе, где он преподавал. Неважно. Он совершал не самые хорошие, с моей точки зрения, поступки», - сказал актер.