Принц Гарри потерял миллионы долларов из-за банкротства Silicon Valley Bank

Принц Гарри потерял миллионы долларов из-за банкротства одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Об этом сообщает издание Argumenti.ru.

Уточняется, что точная сумма финансовых потерь принца остаётся неизвестна, как и были ли деньги застрахованы. Кроме того, из-за банкротства Silicon Valley Bank своих сбережений лишилась известная американская телеведущая Опра Уинфри. По имеющейся информации, она могла потерять почти 600 миллионов долларов.