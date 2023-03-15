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49 минут назад

Принц Гарри потерял миллионы долларов из-за банкротства Silicon Valley Bank

Елена Прошина

Принц Гарри потерял миллионы долларов из-за банкротства одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Об этом сообщает издание Argumenti.ru.

Принц Гарри потерял миллионы долларов из-за банкротства Silicon Valley Bank
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что точная сумма финансовых потерь принца остаётся неизвестна, как и были ли деньги застрахованы. Кроме того, из-за банкротства Silicon Valley Bank своих сбережений лишилась известная американская телеведущая Опра Уинфри. По имеющейся информации, она могла потерять почти 600 миллионов долларов.

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Silicon Valley Bank располагался в Калифорнии и входил в двадцатку крупнейших финансовых организаций США. 10 марта руководство компании объявило о банкротстве, что стало самым крупным банкротством банка в США с 2008 года.

Шоу-бизнес,принц Гарри,
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