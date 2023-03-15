Голубкина раскрыла правду о разводе с Фоменко

«С ним договориться невозможно, от слова совсем. Моя ситуация была такая, что я могла только уступить и не жить с ним, потому что жить с человеком, у которого есть только его мнение, а все остальные неправильные — невозможно. Уже было непринципиально изменяет он мне или нет, договориться невозможно. Как? Он самодур, сегодня у него одно настроение, завтра — другое», — поделилась Голубкина.