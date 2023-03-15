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28 минут назад

Голубкина раскрыла правду о разводе с Фоменко

Елена Прошина

Актриса Мария Голубкина спустя 15 лет решила рассказать о причинах развода с актером Николаем Фоменко. В эфире YouTube-шоу «Лера в большом городе» она заявила, что этому поспособствовал целый комплекс причин.

Голубкина раскрыла правду о разводе с Фоменко
Фото: ТАССТАСС

При этом Голубкина отметила, что к ним нельзя отнести измену Фоменко, который два года жил с другой женщиной до развода с актрисой.

«Он мне не говорил об этом. Я этого не знала. Все друзья знали, я — нет», — сказала она.

Однако у актрисы накопился к экс-супругу «вагон претензий».

«С ним договориться невозможно, от слова совсем. Моя ситуация была такая, что я могла только уступить и не жить с ним, потому что жить с человеком, у которого есть только его мнение, а все остальные неправильные — невозможно. Уже было непринципиально изменяет он мне или нет, договориться невозможно. Как? Он самодур, сегодня у него одно настроение, завтра — другое», — поделилась Голубкина.

Актриса пожалела нынешнюю супругу Фоменко, сказав, что «горбатого только могила исправит». Также Голубкина объяснила, почему решила рассказать о причинах развода только сейчас. По ее словам, раньше она переживала и не хотела травмировать детей, но теперь они достаточно взрослые и она может позволить себе не скрывать эмоции.

Напомним, что Голубкина и Фоменко прожили вместе 13 лет. В браке у них родилось двое детей: сын Иван и дочь Анастасия.

Шоу-бизнес,Мария Голубкина,Николай Фоменко,
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