Голубкина раскрыла правду о разводе с Фоменко

Актриса Мария Голубкина спустя 15 лет решила рассказать о причинах развода с актером Николаем Фоменко. В эфире YouTube-шоу «Лера в большом городе» она заявила, что этому поспособствовал целый комплекс причин.
При этом Голубкина отметила, что к ним нельзя отнести измену Фоменко, который два года жил с другой женщиной до развода с актрисой.
«Он мне не говорил об этом. Я этого не знала. Все друзья знали, я — нет», — сказала она.
Однако у актрисы накопился к экс-супругу «вагон претензий».
«С ним договориться невозможно, от слова совсем. Моя ситуация была такая, что я могла только уступить и не жить с ним, потому что жить с человеком, у которого есть только его мнение, а все остальные неправильные — невозможно. Уже было непринципиально изменяет он мне или нет, договориться невозможно. Как? Он самодур, сегодня у него одно настроение, завтра — другое», — поделилась Голубкина.
Актриса пожалела нынешнюю супругу Фоменко, сказав, что «горбатого только могила исправит». Также Голубкина объяснила, почему решила рассказать о причинах развода только сейчас. По ее словам, раньше она переживала и не хотела травмировать детей, но теперь они достаточно взрослые и она может позволить себе не скрывать эмоции.
Напомним, что Голубкина и Фоменко прожили вместе 13 лет. В браке у них родилось двое детей: сын Иван и дочь Анастасия.