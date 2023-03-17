Звезда «Универа» Гаврилов рассказал о разводе со второй женой

Российский актер и продюсер Алексей Гаврилов рассказал о разводе со второй женой Мари Кирти. Артист высказался в программе «ОтЛичная жизнь» на «Пятом канале».

Фото: Сериал «Универ» Сериал «Универ»

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» заявил, что со временем супруги осознали большое количество различий между друг другом. После обсуждений возлюбленные пришли к выводу, что в их ситуации сохранять семью не было смысла.

«Много есть нюансов, по которым мы оба понимаем, что не идем до самой старости. А если не идти до самой старости, то зачем себя мучить?» — подчеркнул Гаврилов.

Известно, что у пары меньше года назад родился сын Рама. Гаврилов и Кирти не живут вместе уже больше месяца. При этом официально их брак еще не расторгнут.