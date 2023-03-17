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16 минут назад

Звезда «Универа» Алексей Гаврилов рассказал о разводе со второй женой

Lenta.ruиещё 3

Российский актер и продюсер Алексей Гаврилов рассказал о разводе со второй женой Мари Кирти. Артист высказался в программе «ОтЛичная жизнь» на «Пятом канале».

Звезда «Универа» Гаврилов рассказал о разводе со второй женой
Фото: Сериал «Универ»Сериал «Универ»

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» заявил, что со временем супруги осознали большое количество различий между друг другом. После обсуждений возлюбленные пришли к выводу, что в их ситуации сохранять семью не было смысла.

«Много есть нюансов, по которым мы оба понимаем, что не идем до самой старости. А если не идти до самой старости, то зачем себя мучить?» — подчеркнул Гаврилов.

Известно, что у пары меньше года назад родился сын Рама. Гаврилов и Кирти не живут вместе уже больше месяца. При этом официально их брак еще не расторгнут.

Ранее Алексей Гаврилов раскрыл подробности ухода из сериала «СашаТаня». Артист заявил, что главной причиной увольнения из проекта была усталость от своего героя, пропагандирующего злоупотребление алкоголем и праздный образ жизни.

Шоу-бизнес,Алексей Гаврилов,
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