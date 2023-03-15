Квартира в Москве за день работы: СМИ раскрыли миллионные заработки российских актеров

По словам кинопродюсеров, многие актеры стали сейчас прилично зарабатывать, так как российская киноиндустрия активно развивается. На киностудиях то и дело снимаются сериалы и полнометражные фильмы. «Комсомольская правда» узнала, кто больше всего зарабатывает среди отечественных актеров.

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По словам промоутера Алины Красной, среди женщин сейчас самые востребованные Виктория Исакова и Светлана Ходченкова. Один их съемочный день стоит миллион рублей. Чуть более миллиона получает Данила Козловский, чья семья сейчас проживает в США. Гонорар Алексея Серебрякова, который последние годы живет в Канаде, оценивается в 700 тысяч рублей.

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При этом, как уверяет продюсер Евгений Морозов, такие звезды мало снимаются. Как правило, у них выходит один-два проекта в год. А на руки они получаю гораздо меньшую сумму. Ведь от гонорара нужно заплатить процент агенту и юристу за составление контракта. На выходе получается не такая уж большая сумма.

Но самым дорогих актером в России уже на протяжении нескольких десятилетий остается Олег Меньшиков. Его гонорар за 12-часовую смену составляет более 7,5 млн рублей ($100 тысяч). При этом актер крайне мало снимается. Так, в последние годы с его участием выходило по одному проекту.

В лидерах по гонорарам также значится Дмитрий Нагиев. Его съемочный день стоит 1,5 млн рублей. Кроме того, он неплохо зарабатывает на рекламе. Так, один известный банк, по слухам, заплатил ему 1,5 млрд рублей. Из-за таких заработков в киноиндустрии актера прозвали «киноолигархом». Еще один популярный актер у зрителей, на которого всегда покупают билеты - Сергей Бурунов. Он зарабатывает за смену 1,2 млн рублей и при этом много снимается.

Причину баснословных заработков актеров Евгений Морозов объяснил просто. По его словам, коммерческий успех проекта напрямую зависит от участия в нем раскрученных, известных лиц.

«Давно известно: не важно, хороший сценарий или плохой, в итоге победит тот, у которого в титрах будут стоять звездные имена. В такой проект быстрее вложатся продюсеры», - сказал Морозов.