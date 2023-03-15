Мартиросян объяснил уход из Comedy Club

Телеведущий Гарик Мартиросян рассказал в интервью журналу «7 дней», почему в 2017 году покинул проект Comedy Club. По его словам, причиной стало то, что он устал от молодежного юмора.
По словам шоумена, в его уходе нет никаких секретных, подковерных историй. В какой-то момент Мартиросян осознал, что вырос из этого юмора.
«Площадка Comedy Club, по-моему, — это место для молодежного, задорного юмора. Не то чтобы я не молодой уже, просто именно для Comedy Club — не молодой. И я ушел», - рассказал Гарик.
После уходе Мартиросян занимался созданием сериалов и мультфильмов, а также детскими и музыкальными проектами. Шоумен признается, что ему и раньше это интересно было, но не хватало времени. Из-за пандемии телеведущий выпал из медийного поля, так как ряд проектов заморозили, однако сидя дома он не терял время зря, а разрабатывал новые идеи.
Так, шоумен воплотил в жизнь детские передачи на армянском телевидении и в одном ереванском театре, проекты в интернете. В новогоднюю ночь вышла пародийная комедия «СамоИрония судьбы!», а недавно в эфире ТНТ появилось шоу «Конфетка».