Мартиросян объяснил уход из Comedy Club

Популярный шоумен Гарик Мартиросян заявил, что с 2017 года не участвует в проекте Comedy Club на ТНТ, поскольку программа является площадкой для молодежного юмора. Уход из шоу он объяснил в интервью порталу «7 Дней».

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Мартиросян заверил, что в его решении покинуть Comedy Club нет никаких «секретных, подковерных» историй.

«Просто в какой-то момент я понял, что... вырос. А площадка Comedy Club, по-моему, — это место для молодежного, задорного юмора. Не то чтобы я не молодой уже, просто именно для Comedy Club — не молодой. И я ушел», — заявил он.

По словам шоумена, после ухода из программы он стал заниматься другими творческими проектами, которые интересовали его и ранее, однако на которые у него не хватало времени. Мартиросян также отметил, что из-за пандемии коронавируса на несколько лет пропал из медийного поля, однако в это время обдумывал идеи, которые затем стал воплощать в жизнь.

«Много всего. Просто далеко не везде я появляюсь в кадре», — добавил он.