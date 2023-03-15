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1 час назад

Мартиросян объяснил уход из Comedy Club

Lenta.ruиещё 2

Популярный шоумен Гарик Мартиросян заявил, что с 2017 года не участвует в проекте Comedy Club на ТНТ, поскольку программа является площадкой для молодежного юмора. Уход из шоу он объяснил в интервью порталу «7 Дней».

Мартиросян объяснил уход из Comedy Club
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мартиросян заверил, что в его решении покинуть Comedy Club нет никаких «секретных, подковерных» историй.

«Просто в какой-то момент я понял, что... вырос. А площадка Comedy Club, по-моему, — это место для молодежного, задорного юмора. Не то чтобы я не молодой уже, просто именно для Comedy Club — не молодой. И я ушел», — заявил он.

По словам шоумена, после ухода из программы он стал заниматься другими творческими проектами, которые интересовали его и ранее, однако на которые у него не хватало времени. Мартиросян также отметил, что из-за пандемии коронавируса на несколько лет пропал из медийного поля, однако в это время обдумывал идеи, которые затем стал воплощать в жизнь.

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«Много всего. Просто далеко не везде я появляюсь в кадре», — добавил он.

В 2021 году Мартиросян, высказываясь об уходе из Comedy Club, заявил, что заниматься проектом было очень тяжело. Шоумен рассказал, что в работе с большим коллективом ему приходилось сталкиваться с проблемами, капризами людей и отсутствием взаимопонимания, а во время непредвиденных ситуаций на съемках на ходу придумывать решения.

Шоу-бизнес,Гарик Мартиросян,
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