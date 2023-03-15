Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма

Культовый американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино завершил работу над сценарием для своего нового и, вероятно, последнего фильма, как пишет The Hollywood Reporter. По данным источников издания, сценарий носит название "Кинокритик" (The Movie Critic), действие разворачивается в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Сообщается, что главным героем будет женщина. По информации источников, лента может быть посвящена американской журналистке и одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл (1919-2001). Начало съемок намечено на осень этого года. Тарантино пока не заключил контракт на съемки фильма с какой-либо киностудией.

Эта лента может стать последним полнометражным фильмом в карьере 59-летнего Тарантино. Режиссер много раз повторял, что планирует снять не более 10 картин. На данный момент, если считать две части боевика "Убить Билла" за одну кинокартину, в копилке режиссера насчитывается девять картин. Тарантино получил широкую известность и популярность в 1994 году после выхода на экраны фильма "Криминальное чтиво". В 2023 году первая часть дилогии "Убить Билла" празднует свое 20-летие. В честь юбилея фильма "Газета.Ru" вспоминает самые интересные факты о его создании.