Волочкова рассказала о необычном способе лечения суставов

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Московским комсомольцем» сообщила, что при лечении своих суставов придерживается специального питания. Основным блюдом, которое ей в этом помогает, является холодец из коровьих копыт.

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Волочкова отметила, что данное блюдо ей посоветовали. При этом, по ее словам, она не есть мясо, но заставляет себя есть наваристый бульон из копыт коровы, который готовит ее помощница, ведь в нем много природного коллагена.

Также балерина сообщила, что врачи назначили ей лечение суставов, в которое входят комплекс физиотерапии и различные процедуры, начиная от тока и заканчивая различными манипуляциями. Кроме того Волочкова приобрела домой два аппарата и вызвала «серьезного врача из Нальчика», потому что ей необходимо быстро восстановиться ради новых выступлений.