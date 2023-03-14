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1 час назад

Волочкова рассказала о лечении суставов коровьими копытами

Елена Прошина

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Московским комсомольцем» сообщила, что при лечении своих суставов придерживается специального питания. Основным блюдом, которое ей в этом помогает, является холодец из коровьих копыт.

Волочкова рассказала о необычном способе лечения суставов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Волочкова отметила, что данное блюдо ей посоветовали. При этом, по ее словам, она не есть мясо, но заставляет себя есть наваристый бульон из копыт коровы, который готовит ее помощница, ведь в нем много природного коллагена.

Также балерина сообщила, что врачи назначили ей лечение суставов, в которое входят комплекс физиотерапии и различные процедуры, начиная от тока и заканчивая различными манипуляциями. Кроме того Волочкова приобрела домой два аппарата и вызвала «серьезного врача из Нальчика», потому что ей необходимо быстро восстановиться ради новых выступлений.

Напомним, что у балерины выявили коксартроз тазобедренного сустава и остеохондроз. По словам Волочковой, все это «поправимо».

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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