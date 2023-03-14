Обвиненная в растрате фонда Хаматова купила квартиру в Риге за 1 млн евро

Народная артистка России Чулпан Хаматова стала обладательницей элитной недвижимости в Латвии. Откуда деньги у актрисы, которую ранее обвинили в растрате средств собственного благотворительного фонда, остается только догадываться.
После увольнения из театра «Современник» Хаматова жаловалась на нехватку средств. Оказалось, что у сбежавшей за границу артистки не все так плохо с финансами, как она говорит. Несколько месяцев назад актриса купила квартиру в Риге за 1 млн евро.
Площадь апартаментов Хаматовой составляет 200 квадратных метров, сообщает Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки». В квартире часто видят брата актрисы, который живет на две страны. Сама Хаматова пока не подтверждала информацию о покупке.
Ранее певец Николай Басков обвинил Хаматову в растрате средств благотворительного фонда «Подари жизнь». Народный артист России заявил, что актриса имела корыстный мотив и делала все себе в угоду.