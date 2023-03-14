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23 минуты назад

На Бали задержали российского гражданина за работу стендап-комиком

Газета.Ru

На Бали задержали российского гражданина Семена Щербакова за работу стендап-комиком, сообщает портал Detik.

На Бали задержали российского гражданина за работу стендап-комиком
Фото: StandUp Культура/YouTubeStandUp Культура/YouTube

"Мы арестовали этого человека, когда он собирался выступить в качестве стендап-комика на Бали в конференц-центре Riverside", - рассказал глава иммиграционной службы Теди Рианди.

Отмечается, что Щербаков был задержан за нарушение миграционного законодательства - согласно условиям выдачи визы Щербакову, среди перечня разрешенных действий выступление на концерте отсутствует.

Ранее губернатор острова Бали Ваян Костер предложил Министерству иностранных дел и Министерству юстиции и прав человека аннулировать визовые льготы для туристов из России и с Украины. Свою инициативу Костер объяснил тем, что граждане из втянутых в конфликт стран пытаются устроиться на работу в Индонезии и злоупотребляют для этого своими туристическими визами.

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