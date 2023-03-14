Критик Соседов заступился за обвиненную в хамстве Долину

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал в беседе с vm.ru обвинения в хамстве в адрес Ларисы Долины.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Соседов заявил, что подобные обвинения лишь «признак недалекости и невежества». Критик потребовал у зрителей «не приплетать» негативных качеств Долиной. По словам мужчины, артистка может высказаться резко и грубо, но ее нельзя назвать хамкой.

«Она (Долина) вправе жестко отстаивать свою позицию, потому что это заслужила своим талантом и трудом. А хамства с ее стороны никогда нет», — заявил Соседов.

Он посоветовал критикам самим «пройти жизненный путь Долиной» и уже потом высказывать свое мнение.