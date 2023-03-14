В Театре им. Ленсовета опровергли заявления о завершении карьеры актера Михаила Боярского. Об этом пишет ТАСС.

«Ерунда. Два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть», - прокомментировали в театре появившиеся сообщения.

Боярский является приглашенным артистом Театра им. Ленсовета. Актер занят в таких спектаклях, как «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства». В театре заявили, что на сцену он выходит как минимум четыре раза в месяц. Постановки значатся в расписании до мая.