В Театре им. Ленсовета опровергли заявления о завершении карьеры актера Михаила Боярского. Об этом пишет ТАСС.
«Ерунда. Два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть», - прокомментировали в театре появившиеся сообщения.
Боярский является приглашенным артистом Театра им. Ленсовета. Актер занят в таких спектаклях, как «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства». В театре заявили, что на сцену он выходит как минимум четыре раза в месяц. Постановки значатся в расписании до мая.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Боярский готовится завершить актерскую карьеру. Причиной такому решению послужили проблемы со здоровьем. После перенесенного коронавируса, здоровье звезды серьезно пошатнулось. Михаилу Сергеевичу стало тяжело выходить на сцену. В последнее время он больше занят семьей.