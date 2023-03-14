Народный артист РСФСР Михаил Боярский готовится завершить карьеру. Об этом он заявил в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Боярский признался, что ему нравится сидеть дома и проводить время со своей супругой и внуками, наблюдая за успехами детей. Выступления перед публикой уже перестали приносить ему столько-же удовольствия и он давно думает о завершении карьеры.

«Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное», — заявил Боярский.

Артист добавил, что сделал за свою карьеру достаточно для кинематографа и сейчас хочет посвятить себя семье. Кроме того, ему не нравятся современные сценарии — он считает их «достаточно пустыми». Дочь Боярского Елизавета пыталась переубедить отца, однако у нее это не вышло.