Тому Крузу отказали в посадке вертолета на Шпицбергене

Власти острова Шпицберген отказали актеру Тому Крузу в посадке вертолета. В ходе съемок восьмого фильма "Миссия невыполнима" съемочная группа запросила возможность 30 раз посадить вертолет на территории острова. Губернатор отказал компании PolarX, аргументируя свой ответ защитой окружающей среды и местного населения.

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В отделе охраны окружающей среды Шпицбергена заявили, что власти пытаются сохранить почти нетронутую окружающую среду и не позволят навредить арктической дикой природе и местному ландшафту. Использование вертолетов для проведения киносъемок может потревожить местных жителей и диких животных, а именно северных оленей, тюленей и белых медведей. К слову, на Шпицбергене проживает около 2 700 человек. Популяция белых медведей составляет 3 000 особей.

Съемки новой "Миссии" начались сегодня и продлятся до апреля. Кинокомпания PolarX собирается обжаловать отказ властей Шпицбергена. Ранее им запретили выполнить 40 посадок вертолета, передает норвежская газета VG. В прошлом году стало известно, что компания Paramount не получит 68 миллионов норвежских крон (более 6 миллионов долларов) из программы стимулирования съемок на Шпицбергене. Власти сослались на проблемы с природой и экологией. Съемочная группа не отказалась от идеи снимать на острове и готова сама оплатить все расходы.