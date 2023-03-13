В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Тому Крузу отказали в посадке вертолета на Шпицбергене

Российская Газета

Власти острова Шпицберген отказали актеру Тому Крузу в посадке вертолета. В ходе съемок восьмого фильма "Миссия невыполнима" съемочная группа запросила возможность 30 раз посадить вертолет на территории острова. Губернатор отказал компании PolarX, аргументируя свой ответ защитой окружающей среды и местного населения.

Тому Крузу отказали в посадке вертолета на Шпицбергене
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В отделе охраны окружающей среды Шпицбергена заявили, что власти пытаются сохранить почти нетронутую окружающую среду и не позволят навредить арктической дикой природе и местному ландшафту. Использование вертолетов для проведения киносъемок может потревожить местных жителей и диких животных, а именно северных оленей, тюленей и белых медведей. К слову, на Шпицбергене проживает около 2 700 человек. Популяция белых медведей составляет 3 000 особей.

Съемки новой "Миссии" начались сегодня и продлятся до апреля. Кинокомпания PolarX собирается обжаловать отказ властей Шпицбергена. Ранее им запретили выполнить 40 посадок вертолета, передает норвежская газета VG. В прошлом году стало известно, что компания Paramount не получит 68 миллионов норвежских крон (более 6 миллионов долларов) из программы стимулирования съемок на Шпицбергене. Власти сослались на проблемы с природой и экологией. Съемочная группа не отказалась от идеи снимать на острове и готова сама оплатить все расходы.

Арктический архипелаг в прошлом привлекал крупные кинопроекты. Такими стали, например, фильм о Джеймсе Бонде "Умри, но не сейчас" в 2002 году и мини-сериал "Северные воды" 2021 года с Колином Фарреллом и Стивеном Грэмом.

Шоу-бизнес,Стивен Грэм,Колин Фаррелл,Том Круз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий