Меган Маркл придумала новый способ заработать на своем имени

После переезда в США и отказа от титулов супруги Сассекские пошли по стопам американских селебрити: сначала Меган выпустила серию подкастов, затем вместе с мужем приняла участие в съемке документального сериала , а Гарри к тому же написал мемуары , которые стали невероятно популярными. Видимо, Меган Маркл поняла, что на одних скандалах с британскими монархами долго не протянуть, и придумала новый отличный способ подзаработать на своем имени.

Бывшая актриса перезапускает свой лайфстайл-блог The Tig, который, как говорят инсайдеры The Mirror, составит серьезную конкуренцию ресурсу Гвинет Пэлтроу. Герцогиня Сассекская уже подала заявку в бюро товарных знаков и патентов США. Как выяснили репортеры, на воссозданном портале будут обсуждаться темы не только здорового образа жизни, но и личных отношений. А ведь назвать Меган дружелюбным человеком не поворачивается язык даже у ее близких: отношения у нее не складываются ни с семьей мужа, ни со своими родственниками. Поговаривают, что сайт будет доступен уже на следующей неделе. Надеемся, что Меган не планирует следовать дурному примеру конкурентки, Гвинет за сомнительные советы уже не раз отвечала в суде.