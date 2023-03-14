Том Круз пропустил "Оскар", чтобы избежать встречи с Николь Кидман

Том Круз отказался от посещения церемонии вручения премии "Оскар", чтобы не пересекаться со своей бывшей женой Николь Кидман . Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что фильм с Томом Крузом "Топ Ган: Мэверик" был представлен в шести номинациях, 60-летний актер решил пропустить церемонию. Как рассказал журналистам источник из близкого окружения Круза, актер не пришел, "чтобы избежать неловкой стычки с бывшей женой Николь Кидман".

"Тома там не было, потому что там была она, и он не хотел стычек", - объяснил инсайдер.

55-летняя Николь Кидман появилась на церемонии "Оскар-2023" со своим мужем, музыкантом Китом Урбаном. Актриса позировала фотографам в черном асимметричном платье с пайетками, цветочными деталями и эффектным разрезом бедра от Armani Privé. Николь Кидман и Том Круз прожили в браке 11 лет. В 2001 году Круз подал на развод, указав причиной расставания "непримиримые разногласия". В 2006 году Кидман вышла замуж за музыканта Кита Урбана. В 2008 у актрисы и певца родилась дочь Сандэй Роуз, а в 2010 на свет с помощью суррогатной матери появилась Фэйт Маргарет.