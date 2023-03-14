«Мне пришлось сказать неправду, когда Валерия напрямую спросила, не встречались ли мы на дне рождения доченьки Филиппа [Киркорова] Аллы-Виктории. Конечно, мы там были, но пришлось с полным непониманием, о чем речь, сказать «Нееет». Соврала про татуировку — их у меня нет, и про отсутствие медицинского образования, ведь я действительно медик», — рассказала артистка.