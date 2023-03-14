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1 час назад

Певица Жасмин призналась, что обманула членов жюри шоу "Маска"

Газета.Ruиещё 1

Певица Жасмин в беседе с kp.ru призналась, что несколько раз обманула членов жюри на шоу «Маска».

«Мне пришлось сказать неправду, когда Валерия напрямую спросила, не встречались ли мы на дне рождения доченьки Филиппа [Киркорова] Аллы-Виктории. Конечно, мы там были, но пришлось с полным непониманием, о чем речь, сказать «Нееет». Соврала про татуировку — их у меня нет, и про отсутствие медицинского образования, ведь я действительно медик», — рассказала артистка.

По словам Жасмин, первое время ей удавалось запутать жюри, однако позже она все равно себя выдала.

По словам звезды, она полагала, что ее быстро раскроют на «Маске». Жасмин объяснила, что близко дружит с Филиппом Киркоровым, и опасалась, что он первый раскроет подругу.

Жасмин скрывалась в костюме Пиковой Дамы на шоу "Маска"

Жасмин покинула шоу «Маска» в пятом эпизоде четвертого сезона. Певица скрывалась в костюме Пиковой Дамы.

Шоу-бизнес,Видео,Филипп Киркоров,
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