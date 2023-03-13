Певица Жасмин скрывалась в костюме Пиковой Дамы на шоу "Маска"

«Мне хотелось снять сразу же маску и повеселиться вместе с вами», — призналась артистка. Жюри отгадали, кто находился в маске. Также Жасмин напомнила Филиппу Киркорову, что он обещал ей спеть дуэтом. «Король держит слово, данное королеве», — ответил он.