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1 час назад

Певица Слава задумалась о новой пластической операции

Слово и Дело

Певица Слава в августе прошлого года пережила ряд пластических операций. Однако артистка не до конца довольна своим телом и может вновь обратиться к хирургам.

Певица Слава задумалась о новой пластической операции
Фото: слово и делослово и дело

Новый год 42-летняя звезда решила начать с путешествий. Она посетила Мальдивы и Дубай, продемонстрировав поклонникам обновленную фигуру в купальнике. Во время общения с поклонниками она призналась, что хотела бы внести изменения в свое тело. Речь идет о груди.

«Скоро операция. Все расскажу! Кое-что нужно исправить», — загадочно отметила Слава.

Летом прошлого года Слава пережила операции по подтяжке груди, липосакции живота, спины, ног и подбородка. Согласно информации СМИ, подобные манипуляции обошлись ей примерно в 3 миллиона рублей.

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