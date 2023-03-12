Певица Слава задумалась о новой пластической операции

Певица Слава в августе прошлого года пережила ряд пластических операций. Однако артистка не до конца довольна своим телом и может вновь обратиться к хирургам.

Новый год 42-летняя звезда решила начать с путешествий. Она посетила Мальдивы и Дубай, продемонстрировав поклонникам обновленную фигуру в купальнике. Во время общения с поклонниками она призналась, что хотела бы внести изменения в свое тело. Речь идет о груди.