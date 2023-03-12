Муромов озвучил размер своей пенсии

Советский и российский певец, музыкант и композитор Михаил Муромов в беседе с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» на НТВ озвучил размер своей пенсии. Оказывается, 72-летний артист получает от государства 12, 7 тыс. рублей.

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Дело в том, что у него нет звания народного или заслуженного артиста, за которые полагается надбавка к пенсии. А доплат и субсидий его лишили из-за того, что он получает доход от авторских отчислений.

«Оказывается, я авторские деньги получаю, значит, это мой приработок», — сказал Муромов.

По словам музыканта, для жизни ему хватало бы 70 тысяч в месяц – на еду, квартплату и посиделки с друзьями.