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1 час назад

Муромов озвучил размер своей пенсии

Ирина Лебедева

Советский и российский певец, музыкант и композитор Михаил Муромов в беседе с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» на НТВ озвучил размер своей пенсии. Оказывается, 72-летний артист получает от государства 12, 7 тыс. рублей.

Муромов озвучил размер своей пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дело в том, что у него нет звания народного или заслуженного артиста, за которые полагается надбавка к пенсии. А доплат и субсидий его лишили из-за того, что он получает доход от авторских отчислений.

«Оказывается, я авторские деньги получаю, значит, это мой приработок», — сказал Муромов.

По словам музыканта, для жизни ему хватало бы 70 тысяч в месяц – на еду, квартплату и посиделки с друзьями.

Муромов удивлен мизерному размеру государственной выплаты. В свое время он много работал. Получал по 36 рублей за концерт, и были случаи, когда таких концертов в месяц было по 60. В таком режиме исполнитель «Яблок на снегу» проработал почти четыре десятка лет.

Шоу-бизнес,Михаил Муромов,Лера Кудрявцева,
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