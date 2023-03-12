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21 минуту назад

Рубальская рассказала, сколько ей нужно денег для комфортной жизни

Ирина Лебедева

Лариса Рубальская была гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ. Поэтесса рассказала, что довольна своей пенсией.

Рубальская рассказала, сколько ей нужно денег для комфортной жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«30 тысяч и еще сколько-то рублей. Хорошая пенсия, большая», — считает она.

Но для комфортной жизни в столице, по словам Рубальской, нужно иметь ежемесячно примерно 200 тысяч рублей. В эту сумму входит оплата налогов, квартплата, зарплата помощнице по хозяйству, еда, одежда и другое, - информирует НТВ.

Дополнительным источником дохода у Рубальской являются отчисления за авторские права. Она считает, что выгоднее не самостоятельно биться за их получение, а подключить посредников. Поэтесса уже несколько лет назад продала свои права частному агентству и считает, что поступила правильно.

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Лариса Рубальская написала тексты ко многим известным песням. В разные годы она сотрудничала с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Ириной Аллегровой, Александром Малининым.

Шоу-бизнес,Александр Малинин,Лариса Рубальская,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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