Рубальская рассказала, сколько ей нужно денег для комфортной жизни

Лариса Рубальская была гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ. Поэтесса рассказала, что довольна своей пенсией.

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«30 тысяч и еще сколько-то рублей. Хорошая пенсия, большая», — считает она.

Но для комфортной жизни в столице, по словам Рубальской, нужно иметь ежемесячно примерно 200 тысяч рублей. В эту сумму входит оплата налогов, квартплата, зарплата помощнице по хозяйству, еда, одежда и другое, - информирует НТВ.

Дополнительным источником дохода у Рубальской являются отчисления за авторские права. Она считает, что выгоднее не самостоятельно биться за их получение, а подключить посредников. Поэтесса уже несколько лет назад продала свои права частному агентству и считает, что поступила правильно.