Супруга Данко хочет лишить бывшего мужа родительских прав

«Все основания на лишение прав у меня есть. Алименты этот человек не платит шесть лет, ребенок его не знает. Все соседи подтверждают, что он хотел меня выкинуть в окно вместе с ребенком. Все это – прямые основания для лишения родительских прав. Но приставы ничего не делают, даже не ищут его. А этот человек еще позволяет себе дерзить мне и говорить, что не позволит ребенку сменить фамилию. Творится полный беспредел!», - пожаловалась Силуянова.