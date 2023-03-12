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46 минут назад

Супруга Данко хочет лишить бывшего мужа родительских прав

Ирина Лебедева

Мария Силуянова, гражданская жена певца Данко, занялась лишением родительских прав биологического отца ее ребенка. Мария хочет, изменить ребенку фамилию, чтобы он более не был никак связан с отцом, который не принимает в его жизни никакого участия. Полюбовно договориться с мужчиной не получилось.

Супруга Данко хочет лишить бывшего мужа родительских прав
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Силуянова уже доказала в суде, что экс-избранник поднимал на нее руку, а также не участвует в воспитании их общего сына Руслана и не платит алименты. Об этом пишет портал prozvezd.info.

«Своего биологического отца Руслан не помнит. Я даже как-то сыну фотографию его показала с вопросом: «Ты знаешь, кто это?». Его ответ был: «Какой-то мужик», — рассказала она.

Однако, по словам Марии, судебные приставы не спешат взыскивать с ее бывшего спутника долг. Хотя в данном случае алименты – лишь инструмент в поэтапной работе по лишению родительских прав.

«Все основания на лишение прав у меня есть. Алименты этот человек не платит шесть лет, ребенок его не знает. Все соседи подтверждают, что он хотел меня выкинуть в окно вместе с ребенком. Все это – прямые основания для лишения родительских прав. Но приставы ничего не делают, даже не ищут его. А этот человек еще позволяет себе дерзить мне и говорить, что не позволит ребенку сменить фамилию. Творится полный беспредел!», - пожаловалась Силуянова.

Данко же во всем поддерживает Марию и воспитывает сына Силуяновой от предыдущих отношений как родного.

В конце прошлого года власти Молдавии не пустили Данко в страну, где в Кишиневе у него должен был состояться концерт. Он два дня находился в аэропорту, дожидаясь обратного рейса. При этом у него не было паспорта (предположительно, временно изъяли на таможне), еды, воды и денег (карты российских банков в стране не работают).

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