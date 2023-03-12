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29 минут назад

Водонаева показала фигуру в откровенном бикини

Ирина Лебедева

Алена Водонаева отдыхает с друзьями на Бали. Там телеведущая сделала селфи перед зеркалом в ванной и продемонстрировала подписчикам стройную фигуру в мини-бикини.

Водонаева показала фигуру в откровенном бикини
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алена рассказала, что долго не могла вернуть привычную форму после участия в шоу «Звезды в Африке». У нее началось расстройство пищевого поведения и она сильно поправилась.

Instagram (организация запрещена в России)*

Избавиться от лишних килограммов удалось с большим трудом, но Водонаева справилась и теперь демонстрирует фолловерам результат усилий.

Ранее блогер и телеведущая Алена Водонаева прокомментировала в социальных сетях слухи о своей личной жизни. Водонаева попросила «не женить» ее на друзьях и окружении. Она отметила, что часто общается с мужчинами, но они не ее возлюбленные.

*владелец - компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.

Шоу-бизнес,Алена Водонаева,
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