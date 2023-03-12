Лепс объяснил, почему не интересуется зарубежной недвижимостью

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова не воевали за имущество при разводе. Певец оставил бывшей семье и дом на Новой Риге, и квартиру в центре столицы, и прибыльный бизнес.
Сам Лепс сейчас живет в своей студии, которая по размерам не слишком отличается от загородных особняков и находится недалеко от дома, теперь принадлежащего экс-супруге и детям.
Другого жилья артист себе не ищет, - информирует СтарХит.
«Квартиру после развода я не покупал, у меня давно уже есть свой угол. В Таиланде, где отдыхал недавно, у меня был когда-то дом, но я его продал», - рассказал Лепс.
Григорий Викторович даже не рассматривает возможность покупки недвижимости за рубежом. Он уверен, что в России можно подобрать себе жилье на любой вкус и цену.
«Сейчас там большой спрос среди русскоязычных туристов на покупку недвижимости, но покупать жилье нет смысла. Сейчас раз в пять она выросла в цене. В России достаточно мест, где можно себе что-то приобрести», — считает Лепс.
Певец Григорий Лепс в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ признался, что продолжает видеться с бывшей женой Анной Шаплыковой после развода. Лепс участвует в воспитании детей и помогает экс-супруге финансово. Лепс считает развод с Шаплыковой одной из своих главных ошибок.