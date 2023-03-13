В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Брендан Фрейзер получил «Оскар» как лучший актер

ТК «Звезда»иещё 14

Американский актер Брендан Фрейзер был награжден кинопремией «Оскар» в категории «Лучший актер». Так, Фрейзер получил соответствующую статуэтку за роль в фильме «Кит».

Брендан Фрейзер получил «Оскар» как лучший актер
Фото: Billy Bennight, AdMedia, Global Look PressBilly Bennight, AdMedia, Global Look Press

Трансляцию церемонии вручения премии вел телеканал ABC. Вместе с тем лучшей актрисой была признана Мишель Йео за роль в киноленте «Все, везде и сразу». Этот же фильм стал лауреатом «Оскара» в категории «Лучший фильм». Также лучшим анимационным фильмом объявлен «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Напомним, 95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла в Лос-Анджелесе 12 марта.

Шоу-бизнес,Брендан Фрейзер,Мишель Йео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий