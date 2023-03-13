Брендан Фрейзер получил «Оскар» как лучший актер

Американский актер Брендан Фрейзер был награжден кинопремией «Оскар» в категории «Лучший актер». Так, Фрейзер получил соответствующую статуэтку за роль в фильме «Кит».

Трансляцию церемонии вручения премии вел телеканал ABC. Вместе с тем лучшей актрисой была признана Мишель Йео за роль в киноленте «Все, везде и сразу». Этот же фильм стал лауреатом «Оскара» в категории «Лучший фильм». Также лучшим анимационным фильмом объявлен «Пиноккио Гильермо дель Торо».